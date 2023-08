Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 136,74 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 136,74 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 137,00 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,99 USD. Zuletzt wechselten 4.665.131 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,00 USD. Dieser Kurs wurde am 31.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 0,19 Prozent wieder erreichen. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.07.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74.604,00 USD im Vergleich zu 69.685,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,66 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

