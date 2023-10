Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 124,73 USD.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 124,73 USD. Bisher wurden heute 32.647 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 141,22 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,22 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 33,18 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.693,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.092,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Kritik an NASDAQ-Titel Amazon & Co.: IT-Sparte Schwarz Digits des Lidl-Mutterkonzerns prangert US-Anbieter für mangelnden Datenschutz an

Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

So stark beeinflusst die NVIDIA-Aktie die Performance von ETFs mit Fokus auf Tech, Halbleiter oder KI