Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 123,54 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 123,54 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 123,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,07 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 8.436.342 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (141,22 USD) erklomm das Papier am 13.10.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 32,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 148,71 USD.

Am 24.10.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

