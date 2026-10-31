Alphatec stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Alphatec hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,190 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 196,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 221,2 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphatec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphatec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Alphatec Aktie News
Alphatec Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphatec nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.19
|Alphatec Buy
|Canaccord Adams
|16.10.17
|Alphatec Buy
|Lake Street
|14.08.17
|Alphatec Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|05.08.15
|Alphatec Hold
|Canaccord Adams
|14.05.15
|Alphatec Outperform
|Northland Capital