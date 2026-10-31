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Alphatec stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphatec Holdings Inc
6.80 EUR -0.95 EUR -12.26 %
Charts | News | Analysen

Alphatec hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,190 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 196,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 221,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.08.19 Alphatec Buy Canaccord Adams
16.10.17 Alphatec Buy Lake Street
14.08.17 Alphatec Buy H.C. Wainwright & Co.
05.08.15 Alphatec Hold Canaccord Adams
14.05.15 Alphatec Outperform Northland Capital

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