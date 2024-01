Alphawave Semi und Teledyne LeCroy stellen PCIe? 7.0 Signalgenerierung und -messung vor

Alphawave Semi (LSE: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die weltweite Technologieinfrastruktur, und Teledyne LeCroy, der weltweit führende Anbieter von Test- und Messlösungen für Protokolle, haben heute auf der DesignCon in Santa Clara, Kalifornien, die Zusammenarbeit bei der Erzeugung, Übertragung und Messung von PCI Express?-Signalen bekannt gegeben.

Diese Markteinführung ist der Höhepunkt der gemeinsamen Bemühungen von Alphawave Semi und Teledyne LeCroy, mit Ergebnissen, die die Grenzen der Signalübertragungs- und Messtechnologien erweitern. Diese Ergebnisse beschleunigen den Einsatz der PCIe? -Technologie für datenintensive künstliche Intelligenz (KI)-Workloads für Hyperscaler und Dateninfrastrukturanwendungen.

Präsentation zur technischen Sitzung

Alphawave Semi und Teledyne LeCroy werden am 1. Februar von 9:00 bis 9:45 Uhr (Pacific Standard Time) im Ballsaal B des Santa Clara Convention Centers gemeinsam die Correlation Methodology for 128 GT/s Operation for PCIe Gen 7 DSP-Based IBIS-AMI Models vorstellen.

In der technischen Präsentation wird die algorithmische Modellierungsschnittstelle IBIS-AMI (Input/Output Buffer Information Specification) von Alphawave Semi vorgestellt. Diese Schnittstelle ist ein wesentlicher Bestandteil der Vorhersage der Sendeleistung des DSP-basierten Serializer-Deserializer (SerDes) von Alphawave Semi 128 Gigabit pro Sekunde (Gbps) unter Verwendung des hochauflösenden 12-Bit-Oszilloskops WaveMaster® 8650HD 65 GHz (HDO®) von Teledyne LeCroy und der QualiPHY® -Konformitätstestsoftware für PCIe 7.0.

Die Ergebnisse werden zeigen, dass der Alphawave Semi 128 Gbps SerDes, wenn er mit dem Teledyne LeCroy 12-bit, 65 GHz Oszilloskop gemessen wird, alle erwarteten PCI-SIG® PCIe 7.0 elektrischen Basis- und Konformitätstests besteht, einschließlich:

Jitter bei der Übertragung

Impuls-Antwort

Signal-Rausch- und Verzerrungsverhältnis (SNDR).

Live-Demonstration auf dem Stand von Teledyne LeCroy

Im Anschluss an die Präsentation der technischen Sitzung können die Teilnehmer am Stand 1249 in der DesignCon-Ausstellungshalle eine Live-Demonstration erleben, um sich aus erster Hand von der Simulation und den Transmitter-Tests für die PCI-SIG PCIe? 7.0 elektrische Basis und den Anforderungen der Konformitätstests zu überzeugen.

Die technische Sitzung und die Demonstration werden die erste sein, die eine Korrelation zwischen Modellen und Messungen für 128 GT/s Datenübertragungen unter Verwendung eines 65-GHz-Oszilloskops aufzeigt. Dies wird eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des PCIe? 7.0-Konformitätsprogramms spielen.

Über Alphawave Semi

Alphawave Semi (LSE:AWE) ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die technologische Infrastruktur der Welt. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen und unsere IP, kundenspezifischen Silizium- und Konnektivitätsprodukte werden von globalen Tier-One-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Compute, Networking, AI, 5G, autonome Fahrzeuge und Storage eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2017 von einem technischen Expertenteam gegründet, das über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP verfügt. Unser Ziel ist es, die kritische Dateninfrastruktur im Herzen unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Um mehr über Alphawave Semi zu erfahren, besuchen Sie bitte: awavesemi.com.

Alphawave Semi und das Alphawave Semi-Logo sind Marken der Alphawave IP Group plc.

Alle Rechte vorbehalten.

Über Teledyne LeCroy

Teledyne LeCroy ist ein führender Hersteller von fortschrittlichen Oszilloskopen, Protokollanalysatoren und anderen Testinstrumenten, mit denen sich die Leistung überprüfen, die Konformität validieren und komplexe elektronische Systeme schnell und gründlich debuggen lassen. Seit seiner Gründung im Jahr 1964 hat sich das Unternehmen darauf konzentriert, leistungsstarke Werkzeuge in innovative Produkte zu integrieren, die die "Time-to-Insight" verbessern. Dank der kürzeren Zeitspanne bis zur Erkennung können Benutzer Fehler in komplexen elektronischen Systemen schnell finden und beheben, was die Markteinführungszeit für eine Vielzahl von Anwendungen und Endmärkten drastisch verkürzt. Teledyne LeCroy hat seinen Sitz in Chestnut Ridge, N.Y. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Teledyne LeCroy unter teledynelecroy.com.

