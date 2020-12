Twitter-Aktie gibt nach: Twitter muss in EU Datenschutz-Strafe zahlen

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street fester -- DAX legt zu -- Apple erhöht offenbar iPhone-Produktion -- FDA sieht hohe Wirksamkeit bei Moderna-Impfstoff -- Leonhard Birnbaum wird neuer E.ON-Chef -- METRO, VW im Fokus

EMA: Entscheidung über Zulassung von Impfstoff am 21. Dezember. Wirtschaftsprüfer müssen nach Wirecard-Skandal stärker für Fehler haften. Twitter muss in EU Datenschutz-Strafe zahlen. Goldman senkt Ziel für Südzucker. OMV investiert in Bioöl-Produktion. TUI-Hauptversammlung entscheidet am 5. Januar über Rettungspaket. Nordrhein-Westfalen betraut Kühne+Nagel mit Verteilung von Impfstoff.