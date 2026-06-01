Heute im Fokus

K+S hat Wandelanleihen für hunderte Millionen Euro begeben. Apple: Siri bekommt KI und eigene App - aber nicht in der EU. Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK im Blick - Morgan Stanley stuft Sektor ab. Evonik: RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe. JPMorgan behält Neutral-Rating für Novo Nordisk bei. Nordex hat Neuaufträge in Südeuropa und der Türkei erhalten.