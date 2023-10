Alstom Aktie News: CAC 40 Aktie Alstom fällt am Donnerstagnachmittag tief

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alstom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alstom-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 27,2 Prozent auf 13,10 EUR.

Die Alstom-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 27,2 Prozent auf 13,10 EUR abwärts. Der Kurs der Alstom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,09 EUR nach. Bei 17,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 296.995 Alstom-Aktien.

Bei 28,38 EUR erreichte der Titel am 27.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 116,64 Prozent könnte die Alstom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 13,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alstom-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,67 EUR.

Am 25.07.2023 lud Alstom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alstom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.223,00 EUR im Vergleich zu 3.916,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Alstom Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.11.2024.

In der Alstom-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

