Alstom T D India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

01.11.26 06:35 Uhr

Alstom T D India hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,84 INR. Im Vorjahresviertel hatte Alstom T D India 11,70 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alstom T D India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 15,38 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net