Alstom T D India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Alstom T D India hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,84 INR. Im Vorjahresviertel hatte Alstom T D India 11,70 INR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alstom T D India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 15,38 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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