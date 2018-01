Alstria Office platziert neue Aktien zu 12,60 EUR

Euro und US-Dollar sind die Schwergewichte am Devisenmarkt. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der HSH Nordbank, analysiert die beiden Weltwährungen im Webinar am Dienstag fundamental - das sollten Sie nicht verpassen!

Heute im Fokus

DAX schließt mit Minus -- US-Börsen schießt rot -- Fusion von Keurig und Dr Pepper -- Apple halbiert iPhone X-Produktion -- Dialog, Wirecard, VW, BMW, Daimler, Deutsche Bank, Commerzbank im Fokus

