Alstria Office verkauft Gebäude in Frankfurt für 44 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Alstria Office hat für 44 Millionen Euro ein Gebäude in Frankfurt am Main verkauft. Käufer ist den Angaben zufolge die Cresco Capital Group. Das Gebäude in der Eschersheimer Landstraße verfüge über eine Restmietlaufzeit von 2 Jahren und generiere derzeit jährliche Mieteinnahmen von rund 1,6 Millionen Euro. Der finale Abschluss der Transaktion, die den üblichen Bedingungen unterliegt, werde für das erste Quartal 2018 erwartet.

December 28, 2017 12:29 ET (17:29 GMT)