Altair International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Altair International hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 13,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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