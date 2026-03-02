Alternative Investments

Der Verteidigungssektor hat vor dem Hintergrund zahlreicher geopolitischer Krisen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Diese Rüstungsaktien jenseits von Rheinmetall & Co. könnten sich lohnen.

• Rüstungsboom hält an

• Investmentmöglichkeiten jenseits von Rheinmetall & Co. gefragt

• Alternative Verteidigungsinvestment im Fokus

Angesichts zunehmender geopolitischer Krisen und einer veränderten Sicherheitslage in Europa und darüber hinaus, hat der Verteidigungssektor in den letzten Jahren vermehrt an Bedeutung gewonnen. Dies spiegelt sich insbesondere in den Aktienkursen unterschiedlicher Rüstungsunternehmen wider. So stieg die Rheinmetall-Aktie in den letzten 12 Monaten via XETRA um knapp 42 Prozent auf zuletzt 1.627 Euro. Für die kleineren Branchenkollegen HENSOLDT und RENK ging es derweil 21,95 Prozent auf 78,05 Euro respektive 66 Prozent auf 58,97 Euro nach oben. Die neu von thyssenkrupp abgespaltene Marinespare TKMS konnte seit Jahresbeginn derweil 44 Prozent auf 95,25 Euro zulegen.

Neben diesen Rüstungsunternehmen, die längst kein Geheimtipp mehr sind, gibt es jedoch noch zahlreiche weitere Unternehmen des Verteidigungssektors, die sich unter Analysten großer Beliebtheit erfreuen und möglicherweise eine alternative Investmentchance bieten.

Lockheed Martin-Aktie

Lockheed Martin ist ein Rüstungsunternehmen aus den USA, das sich nach eigenen Angaben auf Verteidigungstechnologie spezialisiert, um komplexe Herausforderungen zu lösen, wissenschaftliche Entdeckungen voranzutreiben und innovative Lösungen zu liefern, "die unseren Kunden dabei helfen, die Sicherheit von Menschen zu gewährleisten."

Ende Januar 2025 informierte das US-Rüstungsunternehmen über seine Ergebnisse im vierten Quartal 2025 sowie dem Gesamtjahr. Dieses sei laut CEO Jim Taiclet von einer starken Nachfrage geprägt gewesen, sodass das Unternehmen mehrere Milliarden US-Dollar in Produktionskapazitäten und Technologien der nächsten Generation investiert habe. Auch an der Börse läuft es für die Lockheed Martin-Aktie rund. So ging es in den letzten 12 Monaten an der NYSE hier 49,73 Prozent nach oben auf zuletzt 676,70 US-Dollar.

Auf der Analyseplattform TipRanks kommt der Anteilsschein bei insgesamt 15 Ratings auf 11 Hold-Bewertungen, drei Kaufempfehlungen und eine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 642,93 US-Dollar jedoch knapp unter dem aktuellen Kursniveau.

Boeing-Aktie

Auch der US-Flugzeugbauer und Airbus-Rivale Boeing hat sich zu einem wichtigen Akteur im Verteidigungssektor entwickelt. Dabei steckt das Unternehmen nach tödlichen Abstürzen, einem Beinahe-Unglück und Qualitätsmängeln laut Konzernchef Kelly Ortberg in einer Dauerkrise, wie er bei der jüngsten Quartalsvorlage erklärte. Dennoch sieht der Topmanager "gute Fortschritte". So hat Boeing im Jahr 2025 dank eines Spartenverkaufs erstmals seit 2018 wieder einen Jahresgewinn vermeldet. So verdiente Boeing 2,2 Milliarden US-Dollar, während im Vorjahr noch ein Verlust von 11,8 Milliarden US-Dollar verzeichnet worden war. Der Umsatz stieg um gut ein Drittel auf 89,5 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Analystenschätzungen.

An der NYSE verzeichnete die Boeing-Aktie in den letzten 12 Monaten ein Plus von 35,09 Prozent auf zuletzt 229,74 US-Dollar. Auf der Analyseplattform TipRanks gibt es 14 Ratings für die Boeing-Aktie, wovon 13 den Anteilsschein zum Kauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel von 278,17 US-Dollar liegt zudem deutlich über dem jüngsten Kursniveau.

L3Harris Technologies-Aktie

Das US-Rüstungsunternehmen L3Harris Technologies hat sich auf End-to-End-Technologielösungen für die Verteidigungsindustrie spezialisiert, die beispielsweise integrierte Missionssysteme, Weltraum- und Luftfahrtsysteme und Kommunikationssysteme umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle und militärische Pilotenausbildungsdienste sowie missionskritische Infrastrukturkommunikations- und Netzwerklösungen an.

Im Gesamtjahr 2025 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 21,865 Milliarden US-Dollar an. Das EPS zog im Vorjahresvergleich derweil um 11 Prozent auf 10,73 US-Dollar an. CEO Christopher Kubasik bezeichnet in der zugehörigen Pressemitteilung das Jahr 2025 als "klaren Wendepunkt für L3Harris". So hätte es Rekordaufträge sowie ein starkes organisches Wachstum gegeben. "Im Laufe des Jahres beobachteten wir, dass unsere Kunden mit größerer Dringlichkeit handelten, und dank unserer Investitionen und Flexibilität konnten wir ihre Aufträge schnell und in großem Umfang ausführen."

Für das laufende Jahr zeigt sich Kubasik ebenso optimistisch: "Mit Blick auf das Jahr 2026 geben uns unsere Investitionen in Technologie und Kapazitäten sowie ein Rekordauftragsbestand und starke Nachfragesignale die Zuversicht, starke Ergebnisse erzielen zu können. Wir bleiben diszipliniert bei der Schaffung von Wert für unsere Aktionäre und investieren gleichzeitig weiterhin über Investitionen und F&E in das Unternehmen."

An der NYSE hat die L3Harris-Aktie in den letzten 12 Monaten 82,22 Prozent auf zuletzt 378,48 US-Dollar zugelegt. Auf der Analyseplattform TipRanks zählt das Unternehmen 14 Ratings, darunter 12 Kaufempfehlungen und 2x Hold. Das durchschnittliche Kursziel von 396,62 US-Dollar suggeriert noch viel Luft nach oben.

Howmet Aerospace-Aktie

Howmet Aerospace ist ein Anbieter von fortschrittlichen technischen Lösungen für die Luftfahrt- und Transportindustrie. Die Hauptgeschäftsbereiche des Unternehmens liegen bei Triebwerkskomponenten, Befestigungssystemen für die Luft- und Raumfahrt und Titanbauteilen, die für die missionskritische Leistung und Effizienz in Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsanwendungen erforderlich sind, sowie auf geschmiedete Räder für den gewerblichen Transport.

Im Gesamtjahr 2025 kletterte der Umsatz des Unternehmens um 11 Prozent auf 8,252 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EPS zog gar um 40 Prozent auf 3,77 US-Dollar an. CEO John Plant lobte in der Pressemitteilung ein "außergewöhnliches" viertes Quartal sowie ein "starkes Jahr 2025". Auch mit Blick auf das laufende Jahr gab sich Plant optimistisch: "Mit Blick auf das Jahr 2026 befindet sich die überwiegende Mehrheit der von uns bedienten Märkte in einer Wachstumsphase, während der Markt für gewerblichen Transport Anzeichen einer Stabilisierung zeigt. […] Auch die Verteidigungsmärkte sind sehr gesund, während der Bedarf an Triebwerksersatzteilen weiter wächst, um die expandierende Flugzeugflotte zu unterstützen. […] Howmet ist für das Wachstum im Jahr 2026 und darüber hinaus gut positioniert."

Auf der Analyseplattform TipRanks zählt Howmet Aerospace 14 Bewertungen, wovon 13 eine Kaufempfehlung darstellen, sowie eine Halteempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 280,57 US-Dollar und deutet damit noch auf Aufwärtspotenzial hin. In den letzten 12 Monaten legte die Howmet-Aktie an der NYSE 102,34 Prozent zu auf zuletzt 265,11 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.