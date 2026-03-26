DAX22.354 -1,1%Est505.516 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 -6,3%Nas21.121 -1,3%Bitcoin57.158 -4,2%Euro1,1533 -0,1%Öl110,3 +4,1%Gold4.453 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 DEUTZ 630500 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot -- Dow leichter -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim-Aktie bricht nach Ausblick massiv ein -- Kontron, Rüstungsaktien, NVIDIA, VW, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Tesla-Aktie schwächer: Behörde sieht kein Anhaltspunkt für Vorwurf gegen IG Metall Tesla-Aktie schwächer: Behörde sieht kein Anhaltspunkt für Vorwurf gegen IG Metall
Overweight für Symrise-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Overweight für Symrise-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung
Alternative

Microsoft-Aktie unter Druck: Tech-Allianz startet Gegenentwurf zu Microsoft Office

27.03.26 14:39 Uhr
Microsoft-Aktie wackelt an der NASDAQ: Neue Tech-Allianz greift Office an | finanzen.net

Europäische Tech-Unternehmen wollen eine relevante Alternative zu Microsoft Office schaffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
24,15 EUR -0,10 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
310,40 EUR -7,10 EUR -2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
27,14 EUR -0,18 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Unter der Federführung der Branchengrößen IONOS und Nextcloud wurde in Berlin eine neue europäische Initiative vorgestellt, die eine eigene freie Office-Suite namens "Euro-Office" entwickelt.

Wer­bung

IONOS-Chef Achim Weiß sagte, angesichts der geopolitischen Entwicklungen des letzten Jahres brauche Europa dringend eine zuverlässige, vollständig Microsoft-kompatible und einfach zu bedienende, souveräne Office-Lösung. "Unsere Initiative bietet eine Suite mit einer vertrauten Oberfläche, die alle Funktionen zur Arbeit mit Texten, Präsentationen und Tabellen umfasst."

OnlyOffice unter europäischer Kontrolle

Die technologische Grundlage für dieses Projekt bildet die quelloffene Software OnlyOffice. Das digitale Büropaket aus Riga, das aus einer Textverarbeitung, einer Tabellenkalkulation und einem Präsentationsprogramm ähnlich wie Microsoft Word, Excel und PowerPoint besteht, läuft in einem Browser. Die Entwickler legten dabei starken Fokus darauf, dass die Dateien mit den Microsoft-Office-Formaten kompatibel sind. Im Gegensatz zu anderen Microsoft-Alternativen wie LibreOffice oder OpenOffice schleppt OnlyOffice nach Einschätzung von Experten keine technischen Altlasten mit sich herum, sondern verfügt über ein modernes technisches Fundament.

Problematische Russland-Connection<

/p>

Als problematisch erwies sich allerdings eine Querverbindung zu Russland. Das hängt maßgeblich mit der komplexen Unternehmensgeschichte von OnlyOffice zusammen. Das Entwicklerunternehmen, die Ascensio System SIA, sitzt zwar im EU-Staat Lettland, ist jedoch die Tochtergesellschaft eines russischen Unternehmens. Dies hatte weitreichende Konsequenzen: Infolge der EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland wurde europäischen Organisationen die Nutzung der kommerziellen Version von OnlyOffice untersagt.

Wer­bung

Durch die Übernahme der Codebasis durch das europäische Konsortium soll dieses Risiko künftig komplett beseitigt werden. "Wir haben den Source-Code verifiziert und verbessert sowie die Sicherheit überprüft, sodass wir jetzt ein solides Produkt haben", sagte Nextcloud-Chef Frank Karlitschek.

Breite Branchenunterstützung und ehrgeiziger Zeitplan

Das Projekt wird von einer breiten Allianz aus ganz Europa getragen. Neben IONOS und Nextcloud beteiligen sich Anbieter wie EuroStack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian und bTactic an der Entwicklung und dem Betrieb der souveränen Office-Software. "Europa hat die Technologie, die Unternehmen und die Talente, um seine digitale Infrastruktur selbst zu betreiben. Was fehlt, ist die konsequente Nutzung, die Innovation und Unabhängigkeit tatsächlich vorantreibt", sagte Karlitschek.

Der Nextcloud-Chef betonte, sowohl die USA als auch China setzten ihre staatlichen IT-Ausgaben gezielt ein, um die eigene Industrie zu stärken. "Europa hingegen verhält sich im eigenen Markt wie ein Zuschauer: Es fließen jedes Jahr Hunderte Milliarden an Steuergeldern in Systeme, die wir nicht kontrollieren. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir anfangen, unsere eigenen Lösungen auch wirklich einzusetzen - Euro-Office zeigt, dass die Voraussetzungen dafür längst da sind", sagte Karlitschek.

Wer­bung

Interessierte Organisationen können die Software bereits testen: Eine Tech-Preview von Euro-Office ist ab sofort verfügbar. Die Veröffentlichung einer ersten stabilen Version ist für den Sommer geplant, die dann auch für die Allgemeinheit nutzbar sein soll.

Im NASDAQ-Handel gibt die Microsoft-Aktie zeitweise 1,82 Prozent auf 359,31 US-Dollar ab.

BERLIN (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IONOS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IONOS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com, Asif Islam / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
25.03.2026Microsoft BuyUBS AG
11.03.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
06.03.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
07.02.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.03.2026Microsoft BuyUBS AG
11.03.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
06.03.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
07.02.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen