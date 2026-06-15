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Alternus Clean Energy A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

16.06.26 06:35 Uhr

Alternus Clean Energy A stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 24,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -490,970 USD je Aktie erzielt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -35,710 USD. Im Vorjahr waren 1194,00 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net

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