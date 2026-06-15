Alternus Clean Energy A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
16.06.26 06:35 Uhr
Werbung
Alternus Clean Energy A stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 24,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -490,970 USD je Aktie erzielt worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -35,710 USD. Im Vorjahr waren 1194,00 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
In eigener Sache
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!