Alternus Clean Energy A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alternus Clean Energy A stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 24,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -490,970 USD je Aktie erzielt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -35,710 USD. Im Vorjahr waren 1194,00 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net