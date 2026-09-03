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Altersvorsorge-Reform

DWS-Aktie gefragt: Jefferies stuft auf 'Buy' hoch - Kursziel erhöht

DWS-Aktie gefragt: Jefferies stuft auf 'Buy' hoch - Kursziel erhöht

Jefferies hat DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel angehoben.

Werte in diesem Artikel
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DWS Group GmbH & Co. KGaA
76.60 EUR 0.50 EUR 0.66 %
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Das Analysehaus hat DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 90 Euro angehoben. Die deutsche Altersvorsorge-Reform bringe dem Fondsanbieter zusätzliches mittelfristiges Chancenpotenzial, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben der Rentenreform vergrößerten auch ETF-Sparpläne und das 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturprogramm den inländischen Gebührenpool des Vermögensverwalters. Die Qualität des Wachstums sollte sich aus eigener Kraft verbessern.

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/rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
18:51 DWS Group GmbHCo Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 DWS Group GmbHCo Buy UBS AG
29.07.26 DWS Group GmbHCo Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 DWS Group GmbHCo Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 DWS Group GmbHCo Sell Goldman Sachs Group Inc.

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