American Express-Aktie steigt vorbörslich: American Express hebt Dividende an -- neues Aktienrückkaufprogramm

Bis zu 120 Millionen Anteilschein sollen erworben werden, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend (MEZ) in New York bekanntgab. Das Programm ersetzt ein altes, aus dem noch 36 Millionen zurückzukaufender Papiere ausstehen. Außerdem wird die Quartalsdividende um 15 Prozent angehoben.

Anleger zeigten sich erfreut.

Anleger zeigen sich erfreut. Der Aktienkurs von American Express steigt im vorbörslichen Handel zeitweise um 0,70 Prozent auf 176,05 US-Dollar.

