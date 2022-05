Althusmann kann sich schwarz-grüne Landesregierung vorstellen

HANNOVER (dpa-AFX) - Eine schwarz-grüne Landesregierung in Hannover ist aus Sicht des CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Bernd Althusmann, vorstellbar. "Wenn die Grünen ihren pragmatischen Kurs fortsetzen, wären sie für eine gemeinsame Regierung mit der Union eine denkbare Option", sagte der CDU-Politiker und niedersächsische Wirtschaftsminister dem "Handelsblatt". Offensichtlich könnten sich immer mehr Menschen im Land eine Zusammenarbeit von CDU und Grünen gut vorstellen, sagte er mit Blick auf die Wahlergebnisse in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Auch wenn es weiter "deutliche Unterschiede in der Programmatik von CDU und Grünen" gebe.

In Niedersachsen wird am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Derzeit gibt es eine Koalition der SPD mit der CDU. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) strebt eine weitere Amtszeit an. Nach einer Umfrage von Anfang Mai hätten SPD und Grüne eine Mehrheit. Demnach wäre außerdem eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP möglich./hho/DP/he