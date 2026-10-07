Altiplano Metals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

07.10.26 06:35 Uhr

Altiplano Metals präsentierte am 05.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig standen -0,1 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 113,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Altiplano Metals 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 68,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2,42 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 0,76 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.net