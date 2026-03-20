DAX23.008 +1,6%Est505.667 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +3,9%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.667 +1,5%Euro1,1608 ±-0,0%Öl98,28 -1,6%Gold4.569 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Asiens Börsen höher -- Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom
LANXESS-Aktie setzt sich weit nach oben ab: JPMorgan sieht historisches Comeback-Potenzial LANXESS-Aktie setzt sich weit nach oben ab: JPMorgan sieht historisches Comeback-Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Altlasten der Hypo Real Estate: Bad Bank FMS steigert Gewinn

25.03.26 11:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
2,97 EUR -0,13 EUR -4,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine Bad Bank produziert eine gute Nachricht: Die Aufräumung der Altlasten der Skandalbank Hypo Real Estate (HRE) läuft entgegen der ursprünglichen Befürchtungen weiter profitabel, auch wenn die Gewinne nicht hoch sind. Im vergangenen Jahr hat die bundeseigene FMS Wertmanagement einen Nettogewinn von 40 Millionen Euro erzielt, 23 Millionen mehr als im Vorjahr. Das teilte das Staatsunternehmen in München mit.

Wer­bung

Erfolgreiche Schrumpfung

Die Münchner Immobilienbank HRE war der größte Problemfall der Finanzkrise in Deutschland. Der Bund hatte das Unternehmen 2009 verstaatlicht, um noch größere Schäden zu verhindern. Den gesunden Teil des Portfolios übernahm die neu gegründete Deutsche Pfandbriefbank (pbb), die damals unverkäuflichen und ausfallgefährdeten Papiere die FMS.

Im vergangenen Jahr schrumpfte die Bad Bank wie vorgesehen: Das Portfolio ehemaliger HRE-Papiere wurde um weitere gut vier Milliarden auf nunmehr 36,6 Milliarden Euro verkleinert. Insgesamt sind laut FMS nun gut 80 Prozent der früheren HRE-Bestände verwertet, teils durch Verkäufe, teils weil die Papiere das Ende ihrer Laufzeit erreichten. Vorstandssprecher Christoph Müller und Finanzchefin Carola Falkner erwarten auch für dieses Jahr ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis.

FMS darf kein Neugeschäft machen

Die FMS hatte 2010 HRE-Altlasten im Wert von knapp 176 Milliarden Euro übernommen, der Bund hatte von Anfang an mit Verlusten gerechnet. Im vergangenen Jahrzehnt hatte FMS bei der Abwicklung jedoch zeitweise Jahresgewinne in dreistelliger Millionenhöhe erzielt. Diese Zeiten sind vorbei, doch arbeitet die FMS nach wie vor profitabel. Anders als eine normale Bank darf die FMS kein Neugeschäft machen, so dass das Unternehmen von Jahr zu Jahr kleiner wird.

Wer­bung

Belegschaft wird stark verkleinert

Dementsprechend schrumpft auch die Belegschaft, Ende vergangenen Jahres waren noch 276 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der FMS Wertmanagement und ihrer Servicegesellschaft beschäftigt. Das waren nur noch halb so viele wie im Jahr 2014, als der Höchststand der Mitarbeiterzahl erreicht wurde, und bis Ende 2027 soll die Belegschaft noch einmal um vierzig Prozent verkleinert werden.

Die jetzt noch übrigen Papiere sind aber schwer verkäuflich, das Portfolio enthält laut FMS viele langlaufende Finanzierungen mit Fälligkeiten bis in die 2060er Jahre. Die meisten Risikopositionen sind demnach mit Derivaten abgesichert. Bei einem vorzeitigen Verkauf der Risikopositionen würde die Auflösung dieser Sicherungsgeschäfte hohe Verluste verursachen, heißt es in dem Bericht./cho/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf pbb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf pbb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

DatumRatingAnalyst
18.02.2026pbb HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026pbb BuyWarburg Research
13.02.2026pbb BuyWarburg Research
02.12.2025pbb BuyWarburg Research
14.11.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.02.2026pbb BuyWarburg Research
13.02.2026pbb BuyWarburg Research
02.12.2025pbb BuyWarburg Research
13.11.2025pbb BuyWarburg Research
30.10.2025pbb BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.02.2026pbb HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
12.03.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
28.02.2025pbb HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen