Altmaier: Airbus kann auf indirekte Hilfen hoffen

BERLIN (Dow Jones)--Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angesichts der Schieflage des Flugzeugbauers Airbus indirekte Hilfen des Bundes in Aussicht gestellt. Es gebe im Konjunkturprogramm ein Mobilitätskonzept, das eine Milliarde Euro "für moderne, emissionsarme und geräuscharme Flugzeuge" vorsehe, sagte Altmaier anlässlich der Vorstellung seiner Ziele für die EU-Ratspräsidentschaft in Berlin. "Wir werden das so umsetzen, dass es wettbewerbsneutral ist und dass es aber dazu beitragen kann, die momentanen Schwierigkeiten zu überwinden."

Altmaier verwies auch auf die rund neun Milliarden Euro, die der Bund für die Rettung der Deutschen Lufthansa AG bereitstellt. Mit dem Rettungskonzept könne die Fluglinie die Modernisierung ihrer Flotte fortsetzen, betonte der CDU-Politiker. "Dazu findet sich auch ein Absatz in der Rahmenvereinbarung, die wir mit der Lufthansa getroffen haben."

Airbus habe die gleiche Ausgangslage wie die Lufthansa. Beide Unternehmen seien vor Beginn der Corona-Krise wettbewerbsfähig gewesen, aber durch den Shutdown und das Zusammenbrechen des internationalen Flugverkehrs "im Kern getroffen", betonte der Wirtschaftsminister. "Wir haben ein Interesse, dass beide Unternehmen diese Krise unbeschadet überstehen." Altmaier erwarte, dass die Umstrukturierung bei dem deutsch-französischen Konzern "so erfolgen wird, dass sie kein Land bevorzugen und kein Land benachteiligen wird".

Airbus will angesichts einer Produktionskürzung um 40 Prozent in den nächsten zwei Jahren weltweit 15.000 Stellen abbauen, das Gros davon in Frankreich und Deutschland. Am Standort Finkenwerder in Hamburg ist jede sechste Stelle bedroht.

