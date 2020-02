Altmaier berät mit Indiens Außenminister über Freihandelsabkommen

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung verstärkt wenige Wochen vor dem EU-Indien-Gipfel in Brüssel ihre Anstrengungen für ein mögliches Freihandelsabkommen. Dazu traf Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag den indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar. Im Mittelpunkt des Gesprächs habe die Stärkung des multilateralen Handelssystems ebenso wie die Entwicklung der Handels- und Investitionsbeziehungen gestanden.

"Deutschland ist der Hauptwirtschaftspartner Indiens in der EU und wir wollen diese Handelsbeziehungen auch in Zukunft stärken und weiter ausbauen", erklärte Altmaier. Hierzu gehörten insbesondere die Reform der Welthandelsorganisation und die Wiederaufnahme von Verhandlungen zu einem Freihandels- und Investitionsabkommen zwischen der EU und Indien. Der EU-Indien-Gipfel in Brüssel ist für den 13. März angesetzt.

In der kommenden Woche reist auch Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) nach Bangladesch und Indien. Ein Schwerpunkt soll laut dem Reiseprogramm der Kampf gegen Kinderarbeit sein, die in Indien noch weit verbreitet ist. Unter anderem ist ein Treffen mit dem Friedensnobelpreisträger und Kinderrechtsaktivisten Kailash Satyarthi geplant. Müller will sich auch in einem Steinbruch, einer Teeplantage und Reisanbaufeldern über die dortigen Arbeitsbedingungen informieren. Für Freitag, den 28. Februar, ist ein Gespräch mit Energieminister Raj Kumar Singh zur Zusammenarbeit im Klimabereich geplant.

Derzeit ist auch eine Delegation des Ausschusses für Wirtschaft und Energie des Bundestages in Indien. Unter anderem besichtigen die Abgeordneten Automobilzulieferer-Firmen.

