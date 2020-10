Altmaier: Corona-Hilfen für Unternehmen werden fortgesetzt

BERLIN (Dow Jones)--Die besonders stark von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen können auf weitere Unterstützung des Staates setzen. Beim Bund-Länder-Treffen mit den Ministerpräsidenten am Mittwochabend hätten sich auf Vorschlag von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) alle Seiten darauf verständigt, "dass wir die Hilfen fortsetzen werden", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin. Sie sollten sehr stark konzentriert werden auf jene Branchen, "die auch in den nächsten Monaten nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zur Tätigkeit haben".

Dazu zählen Hotels und Gaststätten, Betriebe der Veranstaltungsbranche und Messeaussteller. Die Krise habe gezeigt, dass durch wirtschaftliche Tätigkeit in Geschäften oder am Arbeitsplatz keine gehäuften Infektionen auftreten, so der Minister. Inhaltlich begrüßte er daher die strengeren Vorgaben für Privatfeiern. "Wenn man dafür sorgt, dass in diesem Bereich die notwendige Zurückhaltung gewährleistet ist, dann glaube ich, kann sich der wirtschaftliche Aufschwung fortsetzen", betonte Altmaier.

