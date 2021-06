Altmaier: Deutschland zum Jahreswechsel mit alter Wirtschaftsstärke

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altermaier (CDU) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt in den kommenden Monaten den coronabedingten Einbruch ausgeglichen haben wird. "So, wie die Wachstumszahlen jetzt sind, so, wie der Ifo-Geschäftsklimaindex ist, haben wir die Chance, dass wir zum Jahreswechsel, zum Beginn des neuen Jahres, genauso stark dastehen wie vor der Krise", erklärte Altmaier auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum. "Wir rechnen in diesem Jahr mit einem Wachstum zwischen 3,5 und 4 Prozent, so genau kann man es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Bundesbank hat erklärt, sie rechnet für 2022 sogar mit einem Wachstum von deutlich über 4 Prozent. Wann hat es das in Deutschland zum letzten Mal gegeben?"

Die Bundesregierung hat im April für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent und im nächsten um 3,6 Prozent prognostiziert. Die Bundesbank hat sich vergangene Woche deutlich optimistischer gezeigt und für dieses Jahr einen kalenderbereinigten Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,7 Prozent und für 2022 und 2023 Wachstumsraten von 5,2 und 1,7 Prozent vorhergesagt.

Altmaier zeigt sich zudem überzeugt, dass die ostdeutsche Wirtschaft weiter aufholen wird und man in den nächsten zwei, drei Jahren "endgültig aufräumen" könne mit dem falschen und fehlerhaften Vorurteil der abgehängten neuen Länder und der schlechten wirtschaftlichen Lage.

