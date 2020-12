Altmaier: Diskutieren weitere Maßnahmen bei Überbrückungshilfen

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der Forderungen nach einem harten Lockdown beraten Bund und Länder auch über mögliche Anpassungen bei den Wirtschaftshilfen für die betroffenen Unternehmen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte, er sei dazu in Gesprächen sowohl mit der sächsischen Landesregierung als auch mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). "Ich gehe davon aus, dass wir zeitnah auch im Lichte der Ergebnisse der Beratungen mit den übrigen Bundesländern nicht nur zu Vorschlägen, sondern auch zu klaren Aussagen kommen werden."

In den nächsten Tagen würden sich Bund und Länder dazu "sehr intensiv austauschen müssen", so Altmaier. Denn mit der Ausdehnung der Beschränkungen auf weitere Bereiche sei eine Situation wie beim Lockdown im Frühjahr zu erwarten. Zugleich wies der Wirtschaftsminister Forderungen nach spezifischen Hilfen etwa für den Einzelhandel zurück: Es gehe jetzt nicht um Sonderregelungen für einzelne Branchen, "sondern, dass wir gemeinsam zu Regelungen wieder zurückkehren können, die für alle Branchen branchenübergreifend entworfen wurden".

Die im Juni vereinbarten Überbrückungshilfen II, die zum Jahresende auslaufen, wurden bis Ende Juni 2021 als Überbrückungshilfen III verlängert. Es handelt sich um nicht rückzahlbare Zuschüsse für vom Lockdown betroffene Unternehmen, Soloselbstständige und Freiberufler. Der Höchstbetrag bei der Erstattung von Fixkosten wurde dazu unter anderem von 50.000 Euro auf 200.000 Euro angehoben. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) erklärte, die Veränderungen bei den Überbrückungshilfen seien von den Ländern gut aufgenommen worden und "aus unserer Sicht eine sehr adäquate Antwort auch auf die Erfahrungen des Jahres".

Forderungen nach höheren Hilfen kamen nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er sprach sich bei den Novemberhilfen für eine Anhebung der Abschlagszahlungen von zunächst 10.000 Euro auf bis zu 100.000 Euro aus. Wirtschafts- und Finanzministerium hatten hier eine Erhöhung nur bis maximal 50.000 Euro in Aussicht gestellt. Bei den November- und auch Dezemberhilfen handelt es sich - anders als bei den Überbrückungshilfen - um Zahlungen an Gastronomen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, die im Zusammenhang mit dem Teil-Lockdown beschlossen wurden und sich an den Umsatzverlusten der Betriebe orientieren.

