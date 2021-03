Altmaier: EEG-Umlage darf durch schnelleren Ausbau nicht steigen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat eine Erhöhung der EEG-Umlage im Zuge eines beschleunigten Ausbaus der erneuerbaren Energien ausgeschlossen und stattdessen erneut eine Kostenübernahme durch den Bundeshaushalt angemahnt. "Ich bin bereit, beim Ausbau der erneuerbaren Energien noch einmal eine ganze Schippe draufzulegen, allerdings darf es nicht dazu führen, dass dadurch die EEG-Umlage weiter steigt", sagte Altmaier bei der Jahrestagung des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU).

Höhere Kosten müssten in den kommenden Jahren auf den Haushalt umgelegt werden, bekräftigte er. Die EEG-Umlage müsse auslaufen. Altmaier betonte aber, er wolle "nicht aus dem System des EEG" aussteigen. Dieses sei nötig, bis die Energiewende eine "gewisse Reife" erreicht habe. "Aber das, was das EEG an Finanzierung vorsieht,... soll spätestens ab 2023, das ist mein Vorschlag, aus dem Bundeshaushalt finanziert werden."

Dazu müsse man keine große Änderung des EEG vornehmen, sondern eine gesetzliche Regelung, die dem Haushaltsgesetzgeber eine Orientierung für die Zeit nach der Bundestagswahl gebe. Altmaier zeigte sich zuversichtlich, dass diese auch nach der Wahl Bestand haben werde, wenn jetzt eine Einigung im Konsens erreicht werde. "Für mich ist bis zur Bundestagswahl jeder Tag ein Tag, wo wir weiter vorankommen können und weiter vorankommen müssen", betonte er.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor bei der Tagung die Notwendigkeit eines Ausbaus von erneuerbaren Energien und Stromnetzen bekräftigt und zur gemeinsamen Bewältigung dieser Aufgabe aufgerufen. "Wir werden dieses Jahr neue Berechnungen bekommen, aber daraus wird man ganz sicher ablesen können, dass wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien noch weiter vorankommen müssen und natürlich selbstverständlich auch mit dem Ausbau der Stromnetze", sagte Scholz in dem von seinem Ministerium veröffentlichten Videostatement.

