Altmaier: Einigung im Boeing-Airbus-Streit große Erleichterung für Exporteure

Heute im Fokus

DAX zieht an -- Dow leichter -- Moody's erhöht Ausblick für Deutsche Telekom -- Lufthansa rückt näher an Kapitalerhöhung -- GRENKE bekommt neuen Chef -- CureVac, Salzgitter im Fokus

Commerzbank begibt weiteres Kernkapital. Deutsche Bank winkt anscheinend Milliardengewinn bei Containerwette. BMW-Batteriebeteiligung Solid Power will via SPAC an die US-Börse. Britische Kartellbehörde prüft die Marktmacht von Apple und Google. EuGH: Belgische Behörden können gegen Facebook in Irland vorgehen. LANXESS kommt bei Lithium-Projekt voran. EU und USA legen Handelsstreits rund um Airbus und Boeing bei.