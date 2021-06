Altmaier erhofft sich von US-Reise Neustart der Beziehungen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erhofft sich von seiner Reise in die USA einen Neustart in den transatlantischen Beziehungen. "Dieses Momentum müssen wir nutzen", sagte Altmaier vor seinem Abflug zu Gesprächen mit dem US-Sonderbeauftragten für Klima, John Kerry, und mit der Energieministerin Jennifer Granholm in Washington.

Er wolle mit den US-Partnern insbesondere die globalen Fragen des Klimaschutzes und des Handels besprechen. "Beim Klimaschutz und beim Ausbau erneuerbarer Energien können wir nach der Rückkehr der USA zum Pariser Klimaschutzabkommen gemeinsam viel erreichen", zeigte sich Altmaier hoffnungsvoll.

Besonders in Handelsfragen hat es seit Jahren Unstimmigkeiten zwischen den USA und Deutschland sowie Europa gegeben. Die Amerikaner stehen zudem der russisch-deutschen Gaspipeline Nord Stream 2 kritisch gegenüber und drängen auf eine schärferen Kurs gegenüber China. Die deutsche Bundesregierung ist für die Fertigstellung der Gasröhre und setzt bei aller Kritik an der Menschenrechtssituation und der Wettbewerbsfragen auf Dialog mit China.

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Deutschland sind eng. Die USA sind das wichtigste Zielland für deutsche Exporte. Auch in der Corona-Pandemie war das Handelsvolumen weiterhin hoch. So wurden 2020 Waren für knapp 104 Milliarden Euro in die USA exportiert. Die Importe aus den USA nach Deutschland lagen bei rund 68 Milliarden Euro, das entspricht Rang 3 der wichtigsten Importstaaten.

Deutsche Unternehmen sind zudem der drittgrößte ausländische Arbeitgeber in den USA. Deutsche Direktinvestitionen in den USA betrugen 2019 rund 373 Milliarden Dollar. Umgekehrt sind die USA der größte außereuropäische Investor in Deutschland. Im Jahr 2019 betrug der Bestand an amerikanischen Direktinvestitionen 148 Milliarden Dollar. Amerikanische Tochterunternehmen haben damit in Deutschland 2018 rund 675.000 Arbeitsplätze geschaffen, so das Wirtschaftsministerium.

