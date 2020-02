Altmaier erwartet durch Coronavirus leichte Eintrübung der Weltwirtschaft

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet mit Bremsspuren durch das Coronavirus.

"Wir gehen davon aus, dass es natürlich eine leichte Auswirkung auf die Weltwirtschaft haben kann, haben wird", sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin. Wie stark dieser Effekt am Ende sein werde, hänge davon ab, wie schnell und effektiv die Krankheit eingedämmt werden könne.

Seinen Ursprung hat das Virus nach bisherigen Erkenntnissen in der chinesischen Provinz Hubei, wo die Elf-Millionen-Metropole Wuhan seit Wochen abgeriegelt ist. Mittlerweile breitet es sich aber in immer mehr Ländern aus, zuletzt etwa in Italien.[nL5N2AO4I4] In China stockt die Produktion vieler Industriebetriebe, was auch am anderen Ende der Welt zu Engpässen in den Lieferketten führt. Das Institut der deutschen Wirtschaft hält beispielsweise seine Wachstumsprognose für 2020 von 0,9 Prozent mittlerweile für zu optimistisch.[nL8N2AL4QE]