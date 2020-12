Altmaier erwartet keine Rezession wie im Frühjahr

BERLIN (Dow Jones)--Trotz des anstehenden harten Lockdowns sieht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Chance, eine erneute Rezession wie im Frühjahr zu verhindern. "Es ist möglich, wenn wir klug vorgehen, auch jetzt noch einmal die wirtschaftliche Substanz des Landes zu bewahren", sagte er im Deutschlandfunk. Er sei sich "relativ sicher, dass wir eine Rezession wie im Frühjahr diesmal nicht erleben werden". Dies hänge ganz entscheidend vom weiteren Verlauf der Pandemie ab, betonte Altmaier.

Anders als im Frühjahr hätten die allermeisten Fabriken und Betriebe weitergearbeitet. "Dieses Mal haben wir die Lieferketten geschützt und es ist gelungen, einen kompletten industriellen Stillstand zu verhindern", so der CDU-Politiker. Die Frage, inwieweit sich der Lockdown auf das Wachstum im vierten Quartal dieses Jahres auswirke, werde allerdings erst Ende Januar beantwortet werden können. Der Minister geht insgesamt davon aus, "dass wir unsere Wirtschaftszahlen für das letzte Jahr nicht sehr deutlich werden korrigieren müssen". Zugleich sei das ganze nächste Jahr in seiner wirtschaftlichen Entwicklung immer noch volatil. Die nun beschlossenen Maßnahmen in Deutschland und den Nachbarländern könnten also "am Ende noch mal einen dämpfenden Effekt haben".

Die Bundesregierung rechnet in ihrer Herbstprojektion für 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,5 Prozent. Für das kommende Jahr wird eine Erholung von 4,4 Prozent erwartet, das Vorkrisenniveau würde demnach erst zum Jahreswechsel 2021/2022 wieder erreicht werden. Bund und Länder hatten sich am Sonntag für den Zeitraum vom 16. Dezember bis 10. Januar auf einen weitgehenden Lockdown geeinigt, mit Schließungen zahlreicher Geschäfte und Schulen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2020 03:45 ET (08:45 GMT)