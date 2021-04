Altmaier erwartet Wirtschaftsentwicklung 2021 deutlich über 3,0%-Prognose

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat nach der jüngsten Konjunkturprognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute eine deutliche Erhöhung der entsprechenden Projektion der Bundesregierung in Aussicht gestellt. "Ich gehe von einer wirtschaftlichen Entwicklung aus, die deutlich über den Prognosen der Bundesregierung liegen wird", sagte Altmaier bei einem Pressestatement. Derzeit liegt die Prognose der Regierung bei 3,0 Prozent. Die Institute haben nun einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes um 3,7 Prozent vorhergesagt. Altmaier will die neue Regierungsprognose am 27. April veröffentlichen.

"Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dort die positive Erzählung, die die Gemeinschaftsdiagnose heute begonnen hat, dann in noch substantiierterer Form werden fortsetzen können", sagte er. Auch nach Ende des Lockdowns, über dessen genauen Zeitpunkt Altmaier allerdings nicht spekulieren wollte, würden weiter Hilfen gezahlt. Derzeit spreche man darüber, "ob und wie wir die Überbrückungshilfe 3 verlängern können bis zum Ende dieses Jahres". Der Wirtschaftsminister warnte auch vor weiteren substantiellen Belastungen wie Steuererhöhungen, die den Aufschwung bremsen würden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2021 05:51 ET (09:51 GMT)