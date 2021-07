Altmaier: Hochwasserhilfe wird nicht am Geld scheitern

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat zugesagt, den Menschen und Betrieben in den Hochwassergebieten klare finanzielle Perspektiven aufzuzeigen. "Wir werden heute Klarheit schaffen, dass es am Geld nicht scheitern wird", sagte Altmaier im Deutschlandfunk vor der Sitzung des Bundeskabinetts, in der Soforthilfen für die Betroffenen beschlossen werden sollen. Das Kabinett wird nach Angaben Altmaiers bei den geplanten Hochwasserhilfen auch eine Überbrückung von Umsatzausfällen beschließen.

Die Inhaber von Betrieben sollten die Gewissheit haben, dass sie durch die Katastrophe nicht in die Insolvenz getrieben würden, sagte der CDU-Politiker. "Wir haben eine wichtige Verbesserung im Vergleich zu den letzten Hochwasserlagen, dass wir ausdrücklich auch die Überbrückung von Umsatzausfällen und ähnlichen Notlagen möglich machen", sagte Altmaier zu den geplanten Hilfen für betroffene Unternehmen. Die Einzelheiten, ob die Corona-Flut-Pauschale tatsächlich auf 10.000 Euro pro geschädigtes Unternehmen begrenzt werde oder ob es eine andere Regelung gebe, wolle der Bund in den nächsten vier bis fünf Tagen mit den Ländern regeln, sagte der CDU-Politiker.

"Wir können jetzt nur helfen, so wie wir in der Corona-Pandemie geholfen haben, weil wir ein wohlhabendes Land sind", betonte Altmaier. Den Wiederaufbau in den betroffenen Regionen müsse man nun so gestalten, dass Starkregenereignisse in der Zukunft weniger verheerende Folgen hätten. Die Regierung will laut dem Sender Soforthilfen von insgesamt rund 400 Millionen Euro auf den Weg bringen, die je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen werden sollen. Mit den Geldern sollen demnach die schlimmsten Schäden an Gebäuden und kommunaler Infrastruktur beseitigt und besondere Notlagen überbrückt werden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2021 04:08 ET (08:08 GMT)