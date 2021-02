Altmaier hoffte bei Corona-Hilfen auch auf die Banken

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die schleppende Auszahlung der Corona-Hilfen auch mit der fehlenden Unterstützung des Finanzsektors begründet. Er habe gehofft, "dass wir schneller vorankommen, wenn wir die Banken und Sparkassen bitten, die Abschlagszahlungen für uns zu übernehmen", sagte Altmaier beim digitalen Neujahrsempfangs der Deutschen Bank. "Es hat sich dann herausgestellt, dass es nicht nur bei Bund und Ländern Bürokratie gibt, sondern manchmal auch Handlungszwänge bei den Banken."

Das Wirtschaftsministerium habe aber sonst gar nicht die Aufgabe, bundesweite Programme auszuführen, sagte der CDU-Politiker. Die zuständigen Bundesländer hätten sich dazu außerstande gesehen. "Es gab auch sonst niemanden, der bereit war, das zu machen." Da sei es "eine Selbstverständlichkeit" gewesen, dass sein Haus eingesprungen sei, so Altmaier. "Wir haben alle unsere Ankündigungen wahrgemacht und trotzdem habe ich mich entschuldigt."

Altmaier verteidigte auch die erneute Verlängerung der Corona-Beschränkungen beim Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch. Es sei nicht sinnvoll, so schnell bestimmte Lockerungen vorzunehmen, "dass man vier Wochen später dann wieder im Lockdown ist", so der Wirtschaftsminister. "Mein Ziel ist eigentlich, dass wir einen dritten Lockdown vermeiden."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2021 12:06 ET (17:06 GMT)