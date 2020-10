Altmaier: In Russland lieber über Wirtschaft statt Außenpolitik reden

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wünscht sich in den Beziehungen mit Russland einen stärkeren Fokus auf die Wirtschaft statt auf die Außenpolitik. Mit Blick auf die Corona-Krise sei es seine "große Hoffnung", dass es sehr schnell wieder einen Haushalt mit einer eingehaltenen Schuldenbremse gebe. "Das können andere Länder in Europa auch erreichen", betonte Altmaier. "Und deshalb macht mir Sorge, wenn ich sehe, dass wir in Russland viel zu viel Zeit darauf verwenden, Fragen in Syrien und in Libyen und in Ägypten zu diskutieren und viel zu wenig Zeit für die Stabilisierung der Wirtschaft und der Industrie in diesem großen, wunderbaren Land."

Vor dem Hintergrund der Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny sind die deutsch-russischen Beziehungen zurzeit angespannt. Zuletzt wurde von der Opposition auch ein Aus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gefordert.

October 05, 2020 11:31 ET (15:31 GMT)