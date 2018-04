Altmaier: In zehn Jahren gibt es nur noch eine Mobilitätsapp

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die deutsche Autoindustrie davor gewarnt, bei der Zukunft der Mobilität den Anschluss zu verpassen. Es werde in zehn Jahren nicht zehn verschiedene Apps für Mobilität geben, sagte der CDU-Politiker beim Future-Mobility-Kongress in Berlin. "Es wird eine App geben für Mobilität - und die muss weltweit kompatibel sein." Er hoffe, so Altmaier, dass diese App aus Deutschland komme.

Die Autoindustrie ist Deutschlands wichtiger Industriezweig mit 800.000 Beschäftigten. Politik und Autobauer treibt die Sorge um, dass sich Plattformen und die dazugehörigen Apps zwischen Hersteller und Kunden drängeln und ihnen einen Teil des Geschäfts abspenstig machen. Branchenkenner sagen voraus, dass sich in den Großstädten und Metropolen der Welt das Teilen eines Autos (Car Sharing) immer stärker verbreiten wird. Weniger Autofahrer werden sich demnach ein eigenes Auto kaufen.

Der Debatte um die umfangreiche Nachrüstung älterer Diesel durch den Einbau von Harnstoff-Katalysatoren wich Altmaier auf dem Kongress aus. "Ich bin nicht der Verkehrsminister", meinte er. Auf der im Laufe des Tages beginnenden Klausur der Regierungsmannschaft auf Schloss Meseberg soll das Thema beraten werden. Laut Verkehrsminister Andreas Scheuer ist die Diskussion völlig offen. Der SPD-Verkehrsexperte Sören Bartol sieht die Konzerne in der Pflicht. "Die Einstellung der Industrie 'Mach mich nicht nass' wird nicht funktionieren", sagte Bartol. Notfalls müssten die Hersteller "mit Zwang und Auflagen" zum Handeln bewegt werden.

In der Bundesregierung gibt es Überlegungen, Daimler, BMW und Volkswagen dazu zu verpflichten, in einen Fonds Geld einzuzahlen, aus dem der nachträgliche Einbau der Katalysatoren bezahlt werden soll. Zwischen 1.500 und 3.000 Euro würde das pro Wagen kosten. Die Autoindustrie fürchtet Belastungen in Milliardenhöhe und lehnt die technischen Nachrüstungen ab.

