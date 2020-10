Altmaier: Kanzlerkandidat erst "im April oder Mai" nominieren

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die Union davor gewarnt, den Kanzlerkandidaten "überstürzt" zu nominieren. "Wir sollten uns in den nächsten Monaten auf das konzentrieren, was Vorrang hat: Gesundheit und wirtschaftlicher Aufschwung", sagte das CDU-Vorstandsmitglied den Funke-Zeitungen. "Die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur kommt im April oder Mai noch früh genug."

Die große Mehrheit der Bürger habe gerade ganz andere Sorgen, als die Aufstellung von Kanzlerkandidaten, betonte Altmaier. "Die sehr frühe Nominierung von Olaf Scholz als SPD-Bewerber hat die Sozialdemokraten ebenfalls nicht vorangebracht." Zugleich sprach sich Altmaier für eine Verschiebung des für den 4. Dezember geplanten Parteitags mit der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden aus.

Die Entscheidung, ob ein Parteitag angesichts der Corona-Situation stattfinden solle, könne sich "nur an einer Frage ausrichten: dem Pandemiegeschehen in Deutschland". Im Augenblick seien die Zahlen "viel zu hoch", sagte der Minister. "Nirgendwo in der Republik finden größere Veranstaltungen statt." Die CDU-Spitze will am Montag über die Ausrichtung des Parteitags diskutieren und auch mögliche Alternativszenarien beraten.

