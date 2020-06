Altmaier: Konjunkturplan soll Selbstheilungskräfte der Wirtschaft wecken

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat am Donnerstag Kritik zurückgewiesen, die Bundesregierung würde mit ihren Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu stark in die Marktwirtschaft eingreifen. "Bedenken, wir würden auf Weg zu einer Staatswirtschaft sein, teile ich überhaupt nicht", erklärte Altmaier in einer Videobotschaft für den Tag der Immobilienwirtschaft

Mit dem jüngst aufgelegten Konjunkturpaket der Bundesregierung im Umfang von 130 Milliarden Euro und den anderen Maßnahmen wie der Erweiterung der Kurzarbeiterregelung sowie der Unterstützung für strauchelnde Unternehmen wolle die Bundesregierung die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft aktivieren. Damit wolle man Wachstum generieren und Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit ausbauen.

"Mit Beginn der Lockerungen ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, sowohl Angebot als auch Nachfrage einen kräftigen Schub zu verleihen", so Altmaier. Mit dem Konjunkturpaket leite die Bundesregierung "den Neustart" ein.

