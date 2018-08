Altmaier lässt Bauern bei Dauer-Entschädigung für Stromnetze abblitzen

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat hohe Forderungen der Bauern nach dauerhaften Entschädigungen für das Verlegen von Stromleitungen abgelehnt. "Ich will die Kosten (der Energiewende) nicht deutlich erhöhen", sagte Altmaier in der Diskussion mit protestierenden Landwirten in der Nähe von Bonn. Er könne nicht einfach die Millionen verteilen, ergänzte der CDU-Politiker.

Die Bauern verlangen, künftig für den Bau von Stromleitungen auf ihren Äckern nicht mehr nur einmal entschädigt zu werden, sondern jährlich wiederkehrend. Vor allem die geplanten Erdkabel für die großen Stromautobahnen sorgen die Landwirte. Sie befürchten, dass auf den rund 30 Meter breiten Schneisen für die Trassen kaum Getreide mehr wächst, weil die Leitungen den Boden erwärmen.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) schätzt die Kosten für die Dauer-Entschädigung auf bis zu 7 Milliarden Euro pro Jahr.

"Wir wollen faire Bedingungen. Auf den Böden über Erdkabeln wächst nichts mehr", beklagte der Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes, Bernhard Conzen. Altmaier versprach den Bauern, sich mit ihnen treffen zu wollen, um das Problem zu diskutieren. Der Wirtschaftsminister reist bis Donnerstag durch West- und Norddeutschland zu Engstellen des Stromnetzausbaus. Ohne eine Verstärkung des Netzes droht die Energiewende, in eine Sackgasse zu geraten. Der Ausbau hinkt im Jahre hinterher. Altmaier sprach von einem katastrophalen Verzug.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2018 08:37 ET (12:37 GMT)