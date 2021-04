Altmaier lobt Unternehmen für ihre Rolle beim Testen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Wirtschaft für ihr Engagement bei den Corona-Tests gelobt. Die Unternehmen spielten "beim Testen eine wichtige Rolle und nehmen diese Verantwortung wahr", sagte Altmaier im Anschluss an den digitalen Wirtschaftsgipfel mit über 40 Verbänden. "In den vergangenen Wochen konnte das Testangebot der Wirtschaft für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich ausgebaut werden. Das begrüße ich sehr."

Die Unternehmen standen zuletzt verstärkt in der Kritik, nicht ausreichend ihrer Selbstverpflichtung bei den Schnelltests nachzukommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte für den Bund-Länder-Gipfel am kommenden Montag eine gesetzliche Testpflicht in Aussicht gestellt, sollten sich nicht genügend Betriebe beteiligen. Dazu hatte sie eine Teilnahmequote "Richtung 90 Prozent" genannt.

In einer zu Wochenbeginn veröffentlichten Erhebung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gaben nur 23 Prozent der Befragten an, dass in ihrem Betrieb alle Präsenzbeschäftigten wenigstens einmal pro Woche einen Schnelltest machen können. Dem stand eine Umfrage der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) entgegen, wonach bei den Großbetrieben und der Industrie bereits 91 Prozent testeten oder den Teststart unmittelbar vorbereiteten, bei den restlichen Unternehmen 87 Prozent. Wirtschafts- und Arbeitsministerium führen unterdessen ein eigenes Monitoring durch. Die Ergebnisse der Regierungsbefragung sollen noch vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag vorliegen.

Altmaier: Lage weiterhin ernst

Bei dem heutigen Austausch ging es laut Altmaier auch um die Nöte vieler Unternehmen in der Pandemie. "Die aktuelle Corona-Lage ist leider weiterhin ernst und auch die Lage der Wirtschaft insgesamt hängt an der Entwicklung des Infektionsgeschehens." Viele Verbände hatten daher eine schnellere und umfassendere Auszahlung von Wirtschaftshilfen gefordert. Altmaier verwies dazu auf den neuen Eigenkapitalzuschuss und verbesserte Bedingungen bei der Überbrückungshilfe III.

An den insgesamt zwei Videokonferenzen hatten neben den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft auch Vertreter des Mittelstands, der Selbstständigen sowie der besonders von der Krise getroffenen Branchen Handel, Tourismus, Gastronomie oder Kultur teilgenommen. Es war bereits das fünfte Spitzentreffen seit Beginn der Corona-Krise im April 2020.

April 08, 2021 11:04 ET (15:04 GMT)