Altmaier negativ auf Corona getestet

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist nach eigenen Angaben negativ auf das Coronavirus getestet worden und muss nicht weiter in Quarantäne bleiben. "Auch der erneute Test von gestern war negativ", erklärte Altmaier über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Zudem hat die Prüfung der Umstände meines Kontaktes ergeben, dass keine Notwendigkeit zu weiterer Quarantäne besteht."

Der CDU-Politiker hatte sich am Mittwoch vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben, weil ein beim Handelsministerrat in Berlin anwesender Mitarbeiter eines EU-Ministers positiv auf Corona getestet worden war. Daraufhin hatte sich der Wirtschaftsminister einem Coronatest unterzogen.

Außenminister Heiko Maas (SPD), der sich ebenfalls am Mittwoch wegen der Corona-Infektion eines Personenschützers in Selbstisolation begeben hatte, bleibt unterdessen laut seiner Sprecherin bis zum 4. Oktober in Quarantäne.

(Mitarbeit: Andrea Thomas)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/rio

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2020 08:42 ET (12:42 GMT)