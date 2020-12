Altmaier offen für Schließung des Einzelhandels vor Weihnachten

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich offen für eine bundesweite Schließung des Einzelhandels noch vor Weihnachten gezeigt. "Sachsen, wo die Infektionen derzeit am höchsten sind, hat das bereits beschlossen. Wir brauchen aber auch anderswo weitere Einschränkungen noch vor Weihnachten", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Ausbreitung der Pandemie habe sich "dramatisch beschleunigt", warnte Altmaier. Auch aus Sicht der Wirtschaft seien klare Entscheidungen wichtig. "Ein ständiges Hin und Her würde die Wirtschaft viel stärker in Mitleidenschaft ziehen, als klare effektive Maßnahmen, die ihr Ziel erreichen."

December 11, 2020 09:07 ET (14:07 GMT)