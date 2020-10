Altmaier peilt Abschaffung der EEG-Umlage an

BERLIN (Dow Jones)--Ökostromanlagen sollen sich nach dem Willen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) perspektivisch selbst finanzieren, damit die Erneuerbare-Energien-Umlage perspektivisch überflüssig wird. "Mein Ziel ist, dass durch kluge und gute Reformen die EEG-Umlage regelmäßig sinkt, bis sie am Ende nicht mehr notwendig ist", sagte er zu Beginn der Beratungen über die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Bundestag. Dazu müsse es möglich sein, dass die Anlagen "auch aus eigener Kraft und Wettbewerbsfähigkeit mit ihren Kostenvorteilen ihre Geschäftsmodelle erlösen".

Ab dem kommenden Jahr wird die EEG-Umlage, mit der der Ausbau von Solar- und Windkraft finanziert wird und die von den Stromverbrauchern gezahlt wird, erstmals aus dem Bundeshaushalt gestützt - und zwar aus den Einnahmen aus dem CO2-Preis. Dadurch wird die Umlage auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Im Jahr 2022 sind es dann höchstens 6 Cent.

Altmaier betonte, dass die Erneuerbaren nur dann Hauptträger der Stromversorgung in Deutschland sein könnten, "wenn wir marktwirtschaftliche Verfahren stärker zur Anwendung bringen". Dazu sieht der Gesetzentwurf mehr Anreize für die Direktvermarktung und Änderungen an den Ausschreibungen vor. "Diesen Prozess werden wir fortsetzen", so Altmaier.

