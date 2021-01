Altmaier rechnet trotz Lockdown mit Wirtschaftsaufschwung 2021

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet trotz des anhaltenden Lockdowns in diesem Jahr eine Konjunkturerholung. "Wir haben jetzt festgestellt, dass der Lockdown seit November weitaus geringere Auswirkungen auf die Realwirtschaft hatte", sagte Altmaier in Berlin anlässlich seines Ausblicks auf 2021. "Das macht mich optimistisch, dass wir es schaffen können, in den nächsten Wochen mit der Pandemie so umzugehen, dass der Aufschwung nicht behindert wird."

Zwar werde der Aufschwung verzögert, aber das Wachstum dennoch "deutlich und spürbar sein". In ihrer Herbstprojektion 2020 erwartet die Bundesregierung für 2021 ein Wachstum von 4,4 Prozent, 2022 dann von 2,5 Prozent. Ob sich etwas an dem Ausblick verändere, will Altmaier bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts in der kommenden Woche darlegen.

Zuvor hatte das Statistische Bundesamt (Destatis) für 2020 den stärksten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) seit der Finanzkrise vermeldet. Nach vorläufiger Mitteilung schrumpfte das preisbereinigte BIP um 5,0 Prozent, während das Minus 2009 noch 5,7 Prozent betrug. Altmaier betonte, die Zahlen des "ein sehr großer Einschnitt". Dennoch sei es der Bundesregierung gelungen, das Ausmaß des Konjunktureinbruchs "wirksam" zu begrenzen. In der Herbstprojektion hatten Altmaiers Ökonomen noch ein BIP-Rückgang von 5,5 Prozent fürs Gesamtjahr erwartet.

