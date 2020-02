Altmaier ruft EU zu Hilfen für die Stahlindustrie auf

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat in Brüssel Hilfen für Stahlproduzenten gefordert. Es brauche auch in Zukunft eine wettbewerbsfähige Stahlindustrie in Deutschland und Europa, erklärte das Wirtschaftsministerium dazu. Die Branche stehe wegen des starken internationalen Wettbewerbs, Überkapazitäten auf internationalen Märkten und den klimapolitischen Anforderungen "vor einer doppelten Herausforderung". Darum soll es auch beim Stahlgipfel von Bund und Ländern am 27. März gehen.

Bereits am 13. Januar hatte Altmaier einen Brief an EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und Handelskommissar Phil Hogan geschrieben und zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen. Darin forderte er etwa, dass Strompreiskompensationen an energieintensive Unternehmen gewährt werden. Diese fallen bisher unters Beihilferecht und sind in der EU damit verboten. Allerdings werden die Beihilfeleitlinien gerade überarbeitet. Die EU-Kommission hat am 14. Januar einen Entwurf neuer Leitlinien veröffentlicht und eine öffentliche Konsultation bis zum 10. März eröffnet.

Das Wirtschaftsministerium führt an, dass stromintensive Unternehmen wie Stahlhersteller durch das europäische Emissionshandelssystem ETS doppelt belastet würden. Sie müssten einerseits selbst Verschmutzungsrechte erwerben, andererseits geben auch die Energieunternehmen, die ihrerseits die für die Stromerzeugung notwendigen Zertifikate kaufen müssen, die Kosten hierfür an energieintensive Unternehmen weiter. Damit komme es zur Doppelbelastung. Dies werde durch eine Strompreiskompensation ausgeglichen.

"Europas Stahlindustrie und andere energieintensive Sektoren sind hartem Wettbewerb von Herstellern in Drittländern wie China, die USA oder Russland ausgesetzt, die nicht annähernd die Klima-, Umwelt- und Sozialstandards wie in Europa berücksichtigen müssen", schrieb Altmaier in dem Brief an die Kommission. Deshalb sei es wichtig, "ein vernünftiges Geschäftsumfeld zu bewahren", damit der Industriesektor erhalten bleibe und möglicherweise auch expandieren könne.

In dem Brief forderte Altmaier weiterhin Instrumente, um die Verlagerung von Industriebetrieben in Drittländer zu verhindern. Diese müssten zusätzlich zu den ETS-Maßnahmen erwogen werden, etwa auch bei einer möglichen CO2-Grenzausgleichsabgabe. Auch müssten die bereits erlassenen handelspolitischen Schutzmaßnahmen erneut überprüft werden.

An dem Stahlgipfel, den der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) initiiert hatte, nehmen auch Umweltministerin Svenja Schulze und Finanzminister Olaf Scholz (beide SPD) teil. Ziel ist, ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern gegenüber der EU zu finden.

February 28, 2020 12:30 ET (17:30 GMT)