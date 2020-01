Altmaier setzt in Nationaler Wasserstoffstrategie auf grünes H2

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung sieht im Wasserstoff eine zentrale Zukunftstechnologie zur Erreichung der Klimaziele. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat dazu die lange erwartete Nationale Wasserstoffstrategie vorgelegt. Eine "zentrale Rolle" zur "Vollendung der Energiewende" sieht er dabei in grünem, CO2-freiem Wasserstoff, wie es in dem Papier heißt, das der Nachrichtenagentur Dow Jones vorliegt. Das Konzept wurde am Mittwoch an die anderen Ministerien und die Verbände zur Bewertung gegeben, teilte das Ministerium am Donnerstag in Berlin mit.

Grüner Wasserstoff entsteht durch Elektrolyse von Strom aus erneuerbaren Anlagen und kann zur Speicherung von Ökostrom oder als alternativer Antrieb im Verkehr genutzt werden. Anwendungsmöglichkeiten sind etwa die Stahlproduktion (Power-to-Steel), Gas (Power-to-Gas) oder die Herstellung flüssiger Kraftstoffe (Power-to-Liquid). Auch sieht das Papier Wasserstoff als wesentlichen Baustein der Sektorkopplung oder für die Änderung chemischer und industrieller Prozesse. Es müsse "die gesamte Wertschöpfungskette" in den Blick genommen werden. Als Übergangslösung setzt die Strategie aber zunächst blauen Wasserstoff, der aus der Spaltung von Erdgas entsteht.

Im vergangenen Sommer hatte Altmaier das Ziel ausgegeben, bei der Wasserstofftechnologien "die Nummer eins in der Welt" zu werden. Im Papier räumt er jedoch ein, dass "die erneuerbaren Erzeugungskapazitäten innerhalb Deutschlands begrenzt" seien. "Daher wird Deutschland auch in Zukunft ein großer Energieimporteur bleiben müssen." Altmaier setzt dabei langfristig auch auf den Einfuhr von Wasserstoff aus Ländern wie Saudi-Arabien, Chile oder Nordafrika.

