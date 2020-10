Altmaier sichert Tourismusindustrie weitere Corona-Hilfen zu

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland will der strauchelnden Tourismusindustrie nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der sich verschärfenden Corona-Krise stärker unter die Arme greifen. "Wir sind entschlossen, unsere Hilfsanstrengungen im Rahmen dessen, was die Europäische Kommission uns ermöglicht, auszubauen und zu erhöhen", sagte Altmaier am Freitag während eines gemeinsamen Statements mit der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Margrethe Vestager, vor einer Konferenz der EU-Wettbewerbsminister.

"Wir möchten, dass diese Strukturen erhalten bleiben. Im Augenblick bereiten wir dazu ein Update unserer Überbrückungshilfen vor, die wir auch verlängern werden ins nächste Jahr." Vestager sagte, dass die Tourismusindustrie ein wichtiger Sektor für die Volkswirtschaft insgesamt sei.

In den vergangenen Wochen hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland und in anderen europäischen Ländern massiv erhöht. Darunter leidet besonders die Tourismusindustrie, weil mehrere Länder als Risikoländer eingestuft und Reisewarnungen ausgesprochen wurden. Dänemark hat am Donnerstag die Grenzen für deutsche Touristen geschlossen.

