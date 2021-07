Altmaier sieht deutlich höheren Strombedarf bis 2030

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat erste Berechnungsergebnisse vorgelegt, nach denen der erwartete Stromverbrauch in Deutschland bis 2030 angesichts der neuen Klimaschutzvorgaben wesentlich kräftiger steigt als bisher angenommen. "Nach einer ersten Einschätzung wird der Stromverbrauch 2030 in einer Bandbreite liegen zwischen 645 bis 665 Terrawattstunden", sagte Altmaier unter Verweis auf ein neues Gutachten des Instituts Prognos. Der Mittelwert liege bei 655 Terrawattstunden (TWh). Altmaier betonte aber, er habe noch nicht entschieden, ob man sich auch diesmal an dem Mittelwert orientiere oder "eher am oberen Rand".

Dies werde auch davon abhängen, was die EU-Kommission in ihrem geplanten "Fit-for 55"-Klimaplan vorschlage und wie sich die Debatte weiter entwickle, sagte der Wirtschaftsminister. Endgültige Berechnungen will das Institut nach seinen Angaben im September oder Oktober abgeben. Im März hatte es für das Ministerium noch einen Bedarf von 591 TWh errechnet. Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat bereits einen Strombedarf von rund 700 TWh in den Raum gestellt. Altmaier betonte, er halte "nichts davon, mit gegriffenen Werten zu operieren".

Den höheren Bedarf führte der CDU-Politiker auf zahlreiche neuen Entwicklung nach Verabschiedung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zurück, so die Verschärfung des EU-Klimaziels für 2030 auf 55 Prozent und des deutschen Ziels auf 65 Prozent, Pläne zur Abschaffung der EEG-Umlage in der nächsten Wahlperiode und einen "ungeahnten Hochlauf" bei der Elektromobilität. Statt wie angenommen 7 bis 10 Millionen Elektroautos und Hybride würden bis 2030 nach neuen Erwartungen 14 Millionen auf deutschen Straßen fahren. "Auch das wird nicht ohne Folgen bleiben für den Stromverbrauch."

Altmaier forderte als Konsequenz die Festlegung neuer Ausbaupfade für erneuerbare Energien. Unter anderem schlug er Flächenziele für jedes Bundesland für Windenergie an Land, Investitonszuschüsse für den Einbau von Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen sowie eine Straffung von Planungs- und Genehmigungsverfahren vor.

