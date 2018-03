Altmaier sieht noch Chance für Einigung im Streit um US-Strafzölle

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich zuversichtlich gezeigt, die für Freitag angekündigten US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium noch verhindern zu können. "Ich glaube, dass wir tatsächlich eine Chance haben, dieses Inkrafttreten zunächst jedenfalls abzuwenden", sagte Altmaier am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin".

Voraussetzung sei aber auf beiden Seiten die Bereitschaft zu "erkennen, was wichtig ist". Das seien freier Welthandel und "gegen unfaire Praktiken vorzugehen, die es in anderen Ländern gibt", betonte er unter anderem.

"Das wird ein Nervenkrimi bis zur letzten Minute werden" sagte der Wirtschaftsminister voraus. Es lohne sich aber, bis dafür zu kämpfen. "In der internationalen Handelswelt kann es keine einseitigen Maßnahmen geben, sondern man muss sich gemeinsam an einen Tisch setzen", betonte der CDU-Politiker, der nach seinen Gesprächen in Washington zu dem Thema das "gegenseitige Verständnis gewachsen" sah. "Das müssen wir weiter ausbauen", forderte Altmaier. Sein Ziel als Bundeswirtschaftsminister sei es, "auch deutsche und europäische Interessen in den USA weit stärker zu vertreten, als dies vielleicht manchmal der Fall war".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich am Vortag in einer Regierungserklärung im Bundestag für weitere Gespräche ausgesprochen, um die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle zu verhindern, aber auch ihre Entschlossenheit zu Gegenmaßnahmen betont. "Wir halten diese Zölle für rechtswidrig", sagte sie. Berlin werde sich "natürlich weiter für Gespräche einsetzen - notfalls aber natürlich unmissverständliche Gegenmaßnahmen ergreifen".

Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und Altmaier hatten in Washington getrennt versucht, Ausnahmen für die EU von den geplanten Zöllen auf Stahl und Aluminium zu erwirken. Ihre Gespräche stehen unter Hochdruck, weil die Zölle am Freitag in Kraft treten sollen. Die US-Strafzölle sollen auch Thema beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel sein. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, dabei könne es auch um Handelserleichterungen gehen.

