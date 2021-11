Altmaier sieht Strukturwandel in Kohlerevieren auf gutem Weg

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Umsetzung des Strukturwandels in den Kohleregionen positiv bewertet und auf zahlreiche Behördenansiedlungen und Projekte verwiesen. Ein vom Kabinett beschlossener Bericht zum Umsetzungsstand des Investitionsgesetzes Kohleregionen "zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte Altmaier. "Viele Pflöcke sind gesetzt." Die Umsetzung sei erfolgreich gestartet.

16 Behörden seien mit einer Haupt- oder Außenstelle in den Braunkohlerevieren neu angesiedelt, rund 2.140 Stellen durch diese Behördenansiedlungen neu geschaffen worden. Altmaier betonte, im Geschäftsbereich seines Ministeriums sei im März 2020 eine Außenstelle des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Weißwasser in der Oberlausitz eingerichtet worden, und in Cottbus sei seit Oktober 2021 ein neuer Zentralstandort der Bundesnetzagentur entstanden. Künftig würden auch in Borna und Merseburg zwei weitere Standorte entstehen.

Neben der Behördenansiedlung seien auch zahlreiche Projekte in den Regionen gestartet. So seien in den betroffenen Ländern und Regionen 175 Projekte im Rahmen der Finanzhilfen mit einem Volumen von 3,01 Milliarden Euro bewilligt worden. Auch auf Ebene der Bundesprojekte seien in enger Abstimmung mit den Ländern 77 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 16,3 Milliarden Euro beschlossen worden.

