Altmaier signalisiert Finanzspritze für klimafreundlichen Stahl

ESSEN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat der angeschlagenen deutschen Stahlindustrie Unterstützung signalisiert. "Ich bin bereit, Investitionen in treibhausgasarme und -freie Technologien in der Stahlindustrie mit öffentlichen Geldern zu fördern", sagte Altmaier der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Freitag). Bis 2050 sind nach Altmaiers Angaben beim Stahl etwa 30 Milliarden Euro an Investitionen erforderlich.

Nötig seien nun schnell konkrete Investitionsprojekte für die Stahlstandorte, um die notwendigen Genehmigungen der staatlichen Unterstützung auch in Brüssel beantragen zu können, sagte der Minister. Alle wichtigen Entscheidungen sollten "möglichst noch vor der Bundestagswahl" in etwa einem Jahr fallen, sagte Altmaier der WAZ. Altmaier wird am Freitag zu einem Besuch bei thyssenkrupp in Duisburg erwartet./hff/DP/eas